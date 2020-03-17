Без карантина и закрытия границ

В Минске очень долго делали вид, что пандемия Covid-19 сама по себе, а Беларусь — сама по себе. В результате, несмотря на десятки заболевших, в стране до сих пор не объявлен карантин. А закрывать границы и не пришлось — все соседи Беларуси сделали это сами.





Белорусские государственные органы очень неохотно и с задержками публикуют статистику, связанную с эпидемией коронавируса. В понедельник, 16-го, после нескольких дней задержки, были опубликованы новые цифры: в стране 36 заболевших, несколько человек уже выздоровело, а 2583 человека помещено под медицинское наблюдение.





При этом цифры помещенных на двухнедельный карантин уже в который раз не назывались. Последняя официально названная цифра — 14 500 «карантинных» на 4 марта. Понятно, что через две недели она выросла в разы.





Как распространяется болезнь





Считается, что первым вирус в страну занес студент-иностранец. Первый заболевший студент приехал из Ирана. У него взяли анализы, после чего он еще неделю гулял по Минску, ходил на учебу (даже сдал экзамен), общался с семьей.





Затем его, наконец, госпитализировали (он уже выздоровел, но заболела жена), а общавшихся с ним людей начали отправлять на карантин сразу сотнями.





Вскоре история повторилась. Из институтов студентов начали свозить тысячами, больницы быстро заполнились. Студенты пишут в интернете душераздирающие истории о том, как их буквально бросают в больницах с плохим питанием и присмотром — и не контролируют, и домой не отпускают.





Еще в феврале, когда большинство стран отгородилось от Китая, в Минск из Поднебесной разом прибыло примерно три тысячи человек — китайские студенты белорусских вузов (вернулись с каникул) и сотрудники предприятий китайского технопарка «Великий камень» под Минском.





Вторая волна пошла, когда начали возвращаться домой белорусы, побывавшие в Италии. На границе их особо не проверяли, на карантин не отправляли, а сами люди старались не рассказывать, что были именно в Италии. Потом, чувствуя недомогание, обращались в частные медцентры или обычные поликлиники, где до сих пор нет тестов на Covid-19.





Негосударственные СМИ сейчас рассказывают о многих подобных случаях завоза коронавируса из Италии. В социальных сетях начали возмущаться: почему власти не стали закрывать границы, почему не вводят карантин в школах и институтах (он вводится «естественным образом»: учащиеся сами перестают ходить на занятия, пишут соответствующие заявления), ограничивать работу общепита и отменять массовые мероприятия.





Возмущение вызывает и то, что соседи приняли меры при куда меньшем количестве заболевших. Например, Украина «закрылась» уже при трех заболевших, а при пяти — там ввели практически тотальный карантин, работают только продуктовые магазины, аптеки и банки.





«Трактор вылечит всех!»





Власти Беларуси все это время отказывались признать очевидность проблемы. В самом начале Александр Лукашенко сделал несколько заявлений в духе «да чепуха все это» — и в результате в стране до сих пор не введен карантин, не отменены занятия в школах, ВУЗах и детских садах, не ограниченно внутреннее передвижение. Даже массовые мероприятия отменяются лишь эпизодически.





После того, как в понедельник о закрытии границ с Беларусью заявила последняя страна — Россия (Украина, Литва, Латвия и Польша закрыли границы еще раньше), — у Лукашенко случилась настоящая истерика.









«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело <…>





Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится <…> Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека, — разошелся Лукашенко. — А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом.





<…> Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу „Дружба“. Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?»





Лукашенко в понедельник вновь высказался в том духе, что требуют карантина только те, кто работать не хочет. Белорусы же должны работать, а не поддаваться панике.





«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заявил глава Беларуси.





В результате в государственных СМИ все, что связано с Covid-19 — на одном из последних мест по важности, ТВ и газеты рассказывают про посевную, про рабочий график Лукашенко, про подготовку к параду 9 мая и трудовые успехи доярок.





В белорусских аптеках в продаже нет тестов на коронавирус, пройти тестирование можно только в больнице по направлению врача. И если еще две недели назад инфекционные бригады буквально прилетали на любое подозрение на Covid-19, то сегодня даже лечащие врачи очень неохотно выдают направления на тестирование.





Продавцы в магазинах, учителя в школах, чиновники в госучреждениях — без защитных масок. По неофициальному объяснению — «чтобы не создавать панические настроения».





Дезинфекция проводится достаточно активно — но других мер не предпринимается. Ограничений в общественном транспорте тоже нет.



Возмущение в обществе





В белорусском обществе уже разгорается сильное возмущение из-за откровенного бездействия властей. Петиции с требованием ввести карантин , закрыть детские сады, отпустить по домам школьников и студентов, подписывают тысячи людей.





В многочисленных телеграм-каналах и чатах массово рассказывают о том, что больницы быстро заполняются «карантинными», что студентов отправляют на карантин сразу учебными группами, вместе с преподавателями. Уже во многих институтах студентов отправили на карантин в общежития, которые тут же блокируются милицией.





Родители объединяются и пишут коллективные заявления о том, что не пустят своих детей в школу или институт. В институтах принимают заявления на свободное посещение, но только с условием, что в заявлении не будет упоминания про коронавирус. Пишут — «по семейным обстоятельствам».





Все напряженно ждут появления новых официальных данных о заболевших и о помещенных на карантин. И в то же время новым данным не доверяют.





А Лукашенко продолжает призывать граждан к самостоятельной борьбе с болезнью. По его словам, надо почаще мыть руки и ходить в баню. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус», — сказал в понедельник глава Беларуси на встрече с чиновниками в своей администрации.









«Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», — отметил Лукашенко и обвинил СМИ в раздувании проблемы.