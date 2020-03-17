+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Избирательный подход: тюрьмы закрыли на карантин

Осужденных лишили свиданий из-за короновируса

В местах лишения свободы в Беларуси временно отменены краткосрочные и длительные свидания "в целях профилактики инфекционных заболеваний". Об этом БелаПАН сообщила официальная представительница МВД Ольга Чемоданова.

Ранее Радио Свобода писало, что на Гомельском СИЗО появилось объявление о приостановлении всех видов свиданий для лиц, которые там содержатся.

Однако у родных и близких заключенных есть возможность сделать дополнительную передачу и витаминного комплекса: с 12 марта с целью профилактики острых респираторных заболеваний один раз на 30 дней разрешена передача чеснока, лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов.


Об аналогичной ситуации с отменой свиданий сообщили и родные осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях №15 и №22.

«Вчера мне позвонил сын, сказал, что до 6 апреля все свидания - краткосрочные и долгосрочные, запрещенные из-за карантина», - сообщила Свободе активистка движения «Матери 328» Лиана Шуба.

Есть ли альтернатива свиданиям?

В начале года было объявлено, что заключенным могут позволить видеосвязь с родными. В качестве инструмента для видео-звонка будет использоваться бесплатная программа Skype. В первые дни нового года такой вид связи был опробован в Бобруйской исправительной колонии №2, сообщалось на сайте mspring.online.

Но звонки по скайпу разрешили только единицам: в бобруйской ИК-2 были отобраны по одному осужденному от каждого отряда, которым в качестве поощрения было разрешено заранее предупредить родственников о возможности видеосвязи. Для этого было нужно, чтобы у обоих абонентов была компьютерная техника, подключенная к всемирной сети. Эксперимент прошел удачно.

Позволят осужденным использовать видеосвязь вместо свиданий во время карантина - неизвестно.

Тем временем, на электронной площадке "Удобный город" появилась петиция, авторы которой просят начальника Департамента исполнения наказаний МВД РБ Олега Маткина позволить передачу лекарств из предложенного списка в любое время - вплоть до полного исчезновения опасности распространения короновирусной инфекции в Беларуси.

В списке лекарств, который родственники и близкие заключенных предлагают утвердить для передачи в места лишения свободы - противовирусные, жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные средства, лекарства от кашля, насморка, отита и витаминные комплексы.


Ранее сообщалось, что на специальном совещании 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.
Валерий Щукин
О детях забыли...
Павел Знавец
Туалет в советской студенческой общаге.
Игорь Драко
Русский коронавирус для Лукашенко
Сергей Балыкин
Не альтернативная нефть, а альтернатива нефти


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru