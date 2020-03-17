Избирательный подход: тюрьмы закрыли на карантин

В местах лишения свободы в Беларуси временно отменены краткосрочные и длительные свидания "в целях профилактики инфекционных заболеваний". Об этом БелаПАН сообщила официальная представительница МВД Ольга Чемоданова.





Ранее Радио Свобода писало, что на Гомельском СИЗО появилось объявление о приостановлении всех видов свиданий для лиц, которые там содержатся.





Однако у родных и близких заключенных есть возможность сделать дополнительную передачу и витаминного комплекса: с 12 марта с целью профилактики острых респираторных заболеваний один раз на 30 дней разрешена передача чеснока, лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов.









Об аналогичной ситуации с отменой свиданий сообщили и родные осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях №15 и №22.





«Вчера мне позвонил сын, сказал, что до 6 апреля все свидания - краткосрочные и долгосрочные, запрещенные из-за карантина», - сообщила Свободе активистка движения «Матери 328» Лиана Шуба.





Есть ли альтернатива свиданиям?

В начале года было объявлено, что заключенным могут позволить видеосвязь с родными. В качестве инструмента для видео-звонка будет использоваться бесплатная программа Skype. В первые дни нового года такой вид связи был опробован в Бобруйской исправительной колонии №2, сообщалось на сайте mspring.online.





Но звонки по скайпу разрешили только единицам: в бобруйской ИК-2 были отобраны по одному осужденному от каждого отряда, которым в качестве поощрения было разрешено заранее предупредить родственников о возможности видеосвязи. Для этого было нужно, чтобы у обоих абонентов была компьютерная техника, подключенная к всемирной сети. Эксперимент прошел удачно.





Позволят осужденным использовать видеосвязь вместо свиданий во время карантина - неизвестно.





Тем временем, на электронной площадке "Удобный город" появилась петиция, авторы которой просят начальника Департамента исполнения наказаний МВД РБ Олега Маткина позволить передачу лекарств из предложенного списка в любое время - вплоть до полного исчезновения опасности распространения короновирусной инфекции в Беларуси.





В списке лекарств, который родственники и близкие заключенных предлагают утвердить для передачи в места лишения свободы - противовирусные, жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные средства, лекарства от кашля, насморка, отита и витаминные комплексы.









Ранее сообщалось, что на специальном совещании 12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.