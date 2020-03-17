В Киеве на карантин закрывают метро

Киевский метрополитен прекратит работу в 23.00 17 марта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.





"Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса... Сегодня с 23 часов Киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля", – сказал он.





Кличко сообщил, что наземный пассажирский транспорт будет работать в Киеве в штатном режиме, "дублируя линии метрополитена".





"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих, пользоваться средствами индивидуальной защиты", – сказал мэр города.





Метрополитены действуют в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре. Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн, Харьковского – около 600 тыс., Днепровского – 18 тыс.





16 марта президент Украины Владимир Зеленский в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции призвал закрыть метро с 12.00 18 марта. Но на заседании правительства было принято решение прекратить работу этого вида транспорта с 17 марта.





Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что закрывать метро не собирается. "Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – сказал он. Зеленский ответил, что в случае срыва карантина Кернеса ждет уголовная ответственность.





17 марта Харьковский горсовет сообщил, что метро в городе все же прекратит работу в 20.00 17 марта и будет закрытым до 3 апреля. В Днепровском метрополитене изданию "ГОРДОН" сообщили, что пока не знают точное время, когда метро остановится.





В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.







