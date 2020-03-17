Не целовать руки священникам: митрополит Павел издал специальный циркуляр
Предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих и священников выполнять требования министерства здравоохранения, сообщили в БПЦ.
В конце минувшей недели Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь митрополит Павел издал специальный циркуляр, в котором призвал паству с пониманием отнестись к рекомендуемым профилактическим мерам, направленным на предотвращение распространения в стране вирусных заболеваний.
По распоряжению предстоятеля БПЦ, в храмах будет установлено обязательное дежурство церковных работников возле икон, а также у кивотов с чтимыми иконами и святынями. Они должны будут протирать иконы антисептическими либо спиртосодержащими веществами после каждого целования верующими.
Не целовать руки священникам
"На период эпидемии возможно даже воздержаться от целования святынь, заменив его поклоном", – говорится в документе главы БПЦ.
Кроме этого, священнослужителям рекомендуется воздержаться от благословения через целование руки. А прихожанам, которые будут принимать участие в Евхаристии и других таинствах, нужно соблюдать санитарные нормы.
Утилизация одноразовой посуды
Также главой БПЦ рекомендовано в церквях пользоваться одноразовыми стаканчиками во время причастия, использованную посуду работники церкви будут собирать у прихожан и сразу же утилизировать.
"Настоятелям приходов и монастырей необходимо обратить особое внимание на соблюдение чистоты и санитарных норм, а также регулярно осуществлять влажную уборку", – говорится в циркуляре митрополита Павла.
Кашляешь – в церковь не ходи
Настоятелям приходов и монастырей также поручено разъяснять людям о личной ответственности за состояние своего здоровья и здоровья окружающих.
"В случае ощущения недомогания или выраженных признаков вирусной инфекции – насморк, кашель, боль в горле – следует незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления, дабы не послужить причиной заражения окружающих", – отметил предстоятель БПЦ.
16:17 17/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение