В конце минувшей недели Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь митрополит Павел издал специальный циркуляр, в котором призвал паству с пониманием отнестись к рекомендуемым профилактическим мерам, направленным на предотвращение распространения в стране вирусных заболеваний.





По распоряжению предстоятеля БПЦ, в храмах будет установлено обязательное дежурство церковных работников возле икон, а также у кивотов с чтимыми иконами и святынями. Они должны будут протирать иконы антисептическими либо спиртосодержащими веществами после каждого целования верующими.





Не целовать руки священникам





"На период эпидемии возможно даже воздержаться от целования святынь, заменив его поклоном", – говорится в документе главы БПЦ.





Кроме этого, священнослужителям рекомендуется воздержаться от благословения через целование руки. А прихожанам, которые будут принимать участие в Евхаристии и других таинствах, нужно соблюдать санитарные нормы.





Утилизация одноразовой посуды





Также главой БПЦ рекомендовано в церквях пользоваться одноразовыми стаканчиками во время причастия, использованную посуду работники церкви будут собирать у прихожан и сразу же утилизировать.





"Настоятелям приходов и монастырей необходимо обратить особое внимание на соблюдение чистоты и санитарных норм, а также регулярно осуществлять влажную уборку", – говорится в циркуляре митрополита Павла.





Кашляешь – в церковь не ходи





Настоятелям приходов и монастырей также поручено разъяснять людям о личной ответственности за состояние своего здоровья и здоровья окружающих.





"В случае ощущения недомогания или выраженных признаков вирусной инфекции – насморк, кашель, боль в горле – следует незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления, дабы не послужить причиной заражения окружающих", – отметил предстоятель БПЦ.



