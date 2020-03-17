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Шоу отменяется. За взятки задержан директор "Минскконцерта"

Несколько случаев взяток выявило КГБ в сфере культуры, к этому причастны директор "Минскконцерта" и чиновница Могилевского горисполкома.

Шоу отменяется. За взятки задержан директор "Минскконцерта"
По информации TUT.BY, в пятницу в Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову, в воскресенье в поле зрения силовиков оказался директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич.

По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» получили взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.


В КГБ сообщили, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании чиновницы и директора предприятия не могут. Телефон приемной «Минскконцерта», головной концертной организации Минска, учредитель которого — Мингорисполком, не отвечает.
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