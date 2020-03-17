"Белавиа" прекращает полеты в Россию

Так, в период с 18 марта по 1 мая отменены рейсы в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи и аэропорт Жуковский в Москве.





Решение об отмене рейсов связано с приостановкой международных авиаперевозок в ряде стран с учетом ситуации с коронавирусом.





Возврат средств за приобретенные билеты или изменение даты вылета на рейсы, которые были отменены, можно произвести до 31 декабря 2020 года.









Обратиться в представительства авиаперевозчика или в кассы можно в любое время до конца 2020 года, поэтому нет необходимости делать это в срочном порядке: данные всех билетов сохраняются в системе, для возврата средств или переноса даты вылета достаточно назвать номер приобретенного билета.





В авиакомпании обращают внимание, что изменить дату вылета можно только один раз.