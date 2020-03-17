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"Белавиа" прекращает полеты в Россию

Национальная авиакомпания «Белавиа» временно приостанавливает выполнение рейсов в российские города, в том числе в аэропорт Жуковский в Москве

Так, в период с 18 марта по 1 мая отменены рейсы в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи и аэропорт Жуковский в Москве.

Решение об отмене рейсов связано с приостановкой международных авиаперевозок в ряде стран с учетом ситуации с коронавирусом. 

Возврат средств за приобретенные билеты или изменение даты вылета на рейсы, которые были отменены, можно произвести до 31 декабря 2020 года. 


Обратиться в представительства авиаперевозчика или в кассы можно в любое время до конца 2020 года, поэтому нет необходимости делать это в срочном порядке: данные всех билетов сохраняются в системе, для возврата средств или переноса даты вылета достаточно назвать номер приобретенного билета. 

В авиакомпании обращают внимание, что изменить дату вылета можно только один раз.
Источник: minsknews.by
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