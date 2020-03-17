Белорусы скупают продукты. Без паники, но полки пустеют

В стране карантин из-за коронавируса не объявлен. Но самые ответственные граждане следуют рекомендациям ВОЗ и сокращают контакты с внешним миром, уходя в полную или частичную самоизоляцию. Из-за ситуации с коронавирусом многие белорусы бросились в магазины и стали скупать продукты и товары первой необходимости, пишет Телеграф





Чем же запасаются белорусы? Больше всего людей интересуют крупы, опустели также полки с макаронами, рисом и почему-то с манкой, отмечает радио « Свабода ».





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Список необходимых продуктов по версии властей Германии:





Между тем в Германии Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах опубликовало список вещей и продуктов на случай эпидемии и 10-дневного карантина.





Так, на одного человека в Германии рекомендуют иметь следующий запас:





20 литров питьевой воды,





полтора килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,





3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса.





Также нужен запас из 2,5 килограмма овощных консервов и орехов,





4 килограмма сухофруктов и фруктовых консервов.





Кроме того, рекомендуется запастись молоком и молочными продуктами из расчета 2,6 килограмма на 10-дневный карантин для каждого, а еще обзавестись 400 граммами растительного масла или других жиров.





Также немцев призывают иметь в достаточном количестве печенье, шоколад, мед, сахар, муку и бульонные кубики.





Чем рекомендуют запасаться на время карантина в Украине:





Свой вариантов запасов на эпидемию предлагает «КП» в Украине».





Мясные и рыбные консервы

Но при покупках не забывайте обращать внимание на срок годности. Кроме того, не покупайте мятые и, тем более, вздутые жестяные банки: любая деформация может стать причиной разгерметизации. Условия хранения прописаны на банках, но в общем случае – это температура от 3 до 8 градусов и влажность до 75%. Консервы в стеклянных банках нужно хранить в темном месте.









Если морозильная камера позволяет, можно купить свежее мясо и рыбу, разделить на порции и заморозить.





Яйца

Яйца можно купить из расчета, что их можно хранить около месяца и при условии, что в холодильнике достаточно места. Хранить яйца нужно острием вниз: в этом случае желток не будет дотрагиваться до воздушного слоя, расположенного у тупого конца. А если еще и обтереть их маслом, чтобы закрыть поры в скорлупе, то и за полтора месяца при правильном хранении с яйцами ничего плохого не случается.





Крупы

Если решили запастись крупами, помните: их главные враги – жучки и моль. Чтобы живность на вашей кухне не заводилась, в банку или пакет с крупой можно положить на выбор: небольшой тканевый мешочек с крупной каменной солью, пару зубчиков чеснока, лавровый лист, сухие лимонные корки и даже кусок фольги. Кроме того, крупы можно хранить в холодильнике.





Макароны

Заводская макаронная упаковка влаги не боится, поэтому достаточно поместить макаронные запасы в темное место. Макаронные изделия из открытой пачки лучше пересыпать в стеклянную банку.





Растительное масло

Покупаете несколько бутылок от проверенного производителя и ставите их в темное место.





Орехи и сухофрукты

Самыми полезными сухофруктами являются:





курага (улучшает работу кишечника, является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы),





чернослив (ускоряет обмен веществ, выводит из организма лишние солевые соединения, улучшает зрение),





инжир (оказывает антипаразитное и антиоксидантное действие),





финики (повышают концентрацию внимания), изюм (особенно полезен в период восстановления после болезни).





По своей пользе орехи не отстают от сухофруктов, их главная ценность заключается в высокой концентрации жирорастворимых витаминов А и Е в сочетании с растительными жирами для их правильного усвоения.





Длительное время орехи и сухофрукты лучше всего хранятся в холодильнике.





Мука и хлеб

Основная проблема с мукой – та же, что с крупами: жучки и моль. И советы по хранению здесь те же. Хлеб, купленный впрок, около недели сможет храниться в холодильнике. Также его можно пустить на сухари, либо отправить в морозилку. Перед употреблением замороженный хлеб лучше разогреть не в микроволновке, а в духовке – он будет как свежий.





Овощи

Из овощей первым дело следует запастись картофелем, но не стоит забывать и про другие овощи, например, про лук.









Молочные продукты

В перечень запасов на период карантина попали и молочные продукты. Особенно сыр. Большое количество продуктов лучше разделить на порции и заморозить. Затем их можно использовать при приготовлении горячих бутербродов, пиццы, хачапури, мяса по-французски и других блюд, в которых сыр проходит термическую обработку. Размороженный творог можно пустить на сырники и запеканки.





Сладости

Итак, мед храним в стеклянных банках в сухом, прохладном, темном месте. Сахар – в сухом темном месте. Шоколад – в холодильнике. Печенье лучше покупать сухое, с минимальным количеством жира, хранить в кухонном шкафчике или холодильнике.