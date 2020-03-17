Назван худший фильм года
Определились победители антипремии Золотая малина-2019. Названы худшие фильм, актеры и кинорежиссер.
В США организаторы антипремии Золотая малина, которая присуждает свои награды за сомнительные заслуги в области кинематографа, назвали самый отвратительный фильм года, а также худших режиссера, актера и актрису, сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.
Так, премию в номинации Худший фильм года получил мюзикл Кошки. А его режиссер Том Хупер объявлен худшим режиссером 2019 года.
Самой плохой актрисой назвали Хилари Дафф за роль в картине Призраки Шэрон Тейт.
Худшим актером стал Джон Траволта, который снялся в прошлом году в картинах Бок о бок и Фанат.
12:38 17/03/2020
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