Белорус выиграл в Сочи 1,6 млн долларов
Никита Бодяковский отличился на турнире Sochi Super High Roller Bowl $250,000 Main Event, который называют самым крупным по размеру призовых в истории российского покера.
В турнире приняли участие 40 человек, каждый внес в банк 250 тысяч долларов вступительного взноса. В результате сформировался призовой фонд в 10 млн долларов.
По условиям, эта сумма должна была достаться последним шести игрокам. Бодяковский занял третье место и получил 1,6 млн долларов призовых.
Первенствовал же на турнире канадец Тимоти Адамс, которому досталось 3,6 млн долларов. На втором месте – немец Кристоф Фогельзанг с 2,4 млн долларов.
Напомним, на днях здесь же в Сочи Никита выиграл турнир $50,000 NL Hold’em, что выразилось в призовых в размере 765 тысяч долларов.
Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».
12:32 17/03/2020
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