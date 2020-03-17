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О том, что такой вопрос прорабатывается, сообщили корреспонденту агентства « Минск-Новости » в Министерстве образования Беларуси.





— Есть предложение о переносе весенних каникул у школьников. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, оно сейчас обсуждается, — рассказали в пресс-службе ведомства.





Ранее весенние каникулы у школьников были запланированы с 30 марта по 4 апреля включительно (продолжительностью 6 дней). Однако в ряде столичных школ родителям сказали, что есть вероятность переноса каникул на неделю раньше.





Кроме того, вчера Министерство образования Беларуси сообщило, что во всех учреждениях образования усилены санитарно-профилактические меры.





Прежде всего рекомендуется ограничить посещение учебных заведений посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий, а при малейших признаках простудных заболеваний учащемуся или воспитаннику следует незамедлительно показаться врачу.













А БГУ уже перенес лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок. Внесены изменения в учебный процесс и в других учебных заведениях. Многие студенты сами отказываются ходить на лекции.





Тем не менее белорусские власти с упорством идиота явно ждут чего-то нехорошего и отказываются официально объявить карантин.



