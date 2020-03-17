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Почему власти так боятся слова "карантин"? Школьников отправят на каникулы на неделю раньше

Весенние каникулы у белорусских школьников из-за коронавируса могут начаться 23 марта, т.е. на неделю раньше запланированного.

фото носит иллюстративный характер

О том, что такой вопрос прорабатывается, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Министерстве образования Беларуси.

— Есть предложение о переносе весенних каникул у школьников. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, оно сейчас обсуждается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее весенние каникулы у школьников были запланированы с 30 марта по 4 апреля включительно (продолжительностью 6 дней). Однако в ряде столичных школ родителям сказали, что есть вероятность переноса каникул на неделю раньше.

Кроме того, вчера Министерство образования Беларуси сообщило, что во всех учреждениях образования усилены санитарно-профилактические меры. 

Прежде всего рекомендуется ограничить посещение учебных заведений посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий, а при малейших признаках простудных заболеваний учащемуся или воспитаннику следует незамедлительно показаться врачу.



А БГУ уже перенес лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок. Внесены изменения в учебный процесс и в других учебных заведениях. Многие студенты сами отказываются ходить на лекции.

Тем не менее белорусские власти с упорством идиота явно ждут чего-то нехорошего и отказываются официально объявить карантин.
"Белорусский партизан"
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