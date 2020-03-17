"Проще завязать рот марлей" Кому нужны такие маски?

В Беларуси по данным на утро понедельника было зарегистрировано уже 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Еще задолго до этого медицинские маски в аптеках страны разбирали, как горячие пирожки. Правда, импортные одноразовые, пока они были.





Чтобы обеспечить потребности населения, 15 предприятий «Беллегпрома» начали отшивать медицинские маски. Как сообщала пресс-служба, все медицинские маски изготавливаются из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, а также их можно стерилизовать.









В редакцию « Медиа-Полесья » написала пинчанка. В одной из аптек города она приобрела марлевые маски от Беллегпрома









«Вот какие маски я сейчас купила в аптеке. Они не стерильные. Просвечиваются. Когда я попросила их упаковать в пакет или бумагу, за упаковку была готова доплатить, мне их просто положили на прилавок. Фармацевт сказала, что упаковка этих масок не предусмотрена. Если бы увидела их раньше, не купила бы. С такими масками проще завязать рот марлей и ходить».





К слову, одна маска стоит 1,34 рубля.





Накануне Лукашенко сетовал, что нашили масок, а они, мол, сейчас никому не нужны. Увы, не нужны не потому, что на маски нет спроса, а потому что беларусы не готовы ни платить, ни носить такие маски.





А Беллегпром в очередной раз доказал своб несостоятельность. И при этом там утверждают, что в их низких продажах виноваты магазины секонд-хенд