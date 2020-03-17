Индивидуальный график и перенос лекций: что сейчас происходит в БГУ
По его словам, в его классе сейчас совсем мало детей. Он считает, было бы хорошо ввести карантин: "прикрыть" все места большого сбора людей, не проводить мероприятия. Настроен парень оптимистично.
"Все скоро наладится. Главное – соблюдать правила гигиены, мыть руки, не "тусоваться" в огромной толпе", – посоветовал Артем.
Накануне Министерство образования Беларуси усилило санитарно-профилактические меры во всех учреждениях образования из-за коронавируса: рекомендовано ограничить посещение посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждения.
11:02 17/03/2020
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