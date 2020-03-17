Индивидуальный график и перенос лекций: что сейчас происходит в БГУ

По его словам, в его классе сейчас совсем мало детей. Он считает, было бы хорошо ввести карантин: "прикрыть" все места большого сбора людей, не проводить мероприятия. Настроен парень оптимистично.