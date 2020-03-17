Пандемия коронавируса активизировала киберпреступников

Как сообщили « Ежедневнику » в ESET, любые катастрофы и чрезвычайные ситуации всегда привлекают внимание мошенников, которые готовы воспользоваться паническими настроениями в обществе. Пандемия коронавируса не стала исключением.





Например, пользуясь большим спросом на новости о распространении коронавируса киберпреступники начали распространять фейковые сообщения от имени Всемирной организации здравоохранения. При этом в новостях дается ссылка для получения дополнительной крайне важной информации о вирусе, которая якобы находится на сайте ВОЗ.









Активируя ссылку, пользователь сразу же дает полный доступ ко всей личной информации, в том числе и к своим счетам.





Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников эксперты ESET советуют внимательно проверять адрес, с которого пришло сообщение. При этом следует знать, что адреса @who.com, @who.org или‘@who-safety.org не имеют никакого отношения к ВОЗ, хоть в них и присутствует соответствующая аббревиатура.





Вот как выглядит подобное письмо.









Злоумышленники также прибегают к фейковым благотворительным акциям. Создаются рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае.









Популярность также набирает мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов.





Так, по данным Sky News, только за февраль в Великобритании «заработали» на подобной кампании не менее 800 тыс. фунтов стерлингов ( около 1 млн долларов).