Ранее во вторник стало известно о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.





Заболевшая девочка прилетела в Алма-Аты из Берлина рейсом через Минск. Ребенка госпитализировали в городскую детскую инфекционную больницу.





Два других новых заболевших – взрослые мужчины, прибывшие из Москвы.