Въездной туризм в Гродно остановился. Безвизовые туристы из Литвы и Польши в Беларусь не едут: некоторые опасаются по возвращению домой попасть на двухнедельный карантин, другие просто не выходят из домов. Во многих странах Европы уже несколько дней действуют ограничения на работу магазинов, транспорта, ограничены собрания, закрыты границы, пишет hrodna.life





Выездной туризм также в критическом состоянии. Гродненцы отменяют туры не только в страны, где зафиксирована вспышка вируса, но и в целом отказываются от поездок за границу. Кто-то переносит поездки на конец весны. Но есть и те, кто всё-таки не отказывается от отдыха и летит в страны, где нет вспышки коронавируса.





Нужны льготы по налогам и аренде

– Наша компания работает в двух направлениях: выездной туризм и въездной, – рассказывает руководитель “Студии отдыха” Константин Караченцев. – По выездному, если есть необходимость, то туристы переносят даты вылета и относятся ко всему с пониманием. По въездному туризму, конечно, тут всё на данный момент остановлено. Все границы закрыты.





Ситуация для нас тяжёлая. Здесь необходима поддержка государства, это всё-таки стратегическая наша задача – экспорт туристических услуг. Такие предприятия, как мы, привозят валюту в страну. Очень много сил было вложено сил за последние три года и по безвизовому въезду, и по выстраиванию туристических маршрутов, чтобы сейчас за месяц всё просто потерять.