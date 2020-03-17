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Беларусь на 6 месте в рейтинге худших стран по кибербезопасности

В прошлогоднем аналогичном рейтинге Беларусь занимала восьмое место.

Аналитики британской исследовательской компании Comparitech составили рейтинг стран мира по уровню кибербезопасности. В рейтинг вошли 76 стран. При составлении рейтинга Comparitech учитывала несколько основных критериев, среди которых процент мобильных устройств и ПК, зараженных вредоносным ПО, количество хакерских атак с целью кражи денег, подготовленность страны к хакерским атакам, сообщает Dev.by.

Беларусь вошла в десятку худших стран по уровню кибербезопасности, заняв шестое место.


В прошлогоднем аналогичном рейтинге наша страна была восьмой. Хуже, чем в Беларуси, ситуация с кибербезопасностью только в Алжире, Таджикистане, Туркменистане, Сирии, Иране. При этом Беларусь оказалась лидером по количеству финансовых вредоносных атак: с ними столкнулись 2,9% пользователей.

Из стран-соседей ближе всего к Беларуси в рейтинге оказалась Украина, которая расположилась на 38 месте. Латвия — на 44 месте, Польша — на 51, Литва — на 52,  Россия — на 54, Эстония — на 58.
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