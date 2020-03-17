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Баня, водка и трактор: президент рассказал, как защититься от коронавируса

Александр Лукашенко дал несколько советов, как оставаться здоровым во время пандемии коронавируса. Об этом президент рассказал во время кадровых назначений. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

— Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но последнее время в шутку говорю, что водкой, наверное, не только руки надо мыть, но и в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе! — предупредил президент, пишет TUT.BY

Он также посоветовал сходить в сухую сауну, добавив, что «2−3 раза в неделю это полезно».

— Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает.

Президент заметил, что надо не паниковать, а просто работать, и привел в пример село.

— Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит.
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