Студента БНТУ из Ирана, у которого первым в Беларуси выявили коронавирус, выписали из минской инфекционки — четыре теста на COVID-19 были отрицательными, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на times.bntu.by.





Иранец улетал из Беларуси на родину, чтобы сделать срочную операцию. Он возвращался обратно 22 февраля, в тот же день в Иране объявили о первом зараженном.









— Тогда мне стало страшно, так как я был в аэропорту. Где-то раз 20 помыл руки, пока ждал посадки. И, когда даже пошел покупать там еду, попросил, чтобы мне дали влажную салфетку и не одну штуку, а целых шесть. Но я хорошо себя чувствовал, даже мысли не было идти проверяться по возвращении, — рассказал молодой человек.





Акклиматизация повлияла на состояние студента — поднялась температура, и он экстренно обратился в больницу. 28 февраля у него подтвердили коронавирус. Ночью того же дня его забрали в Минскую инфекционную больницу.





Парень рассказал, что в капсуле, в которой его увозили, было очень холодно, даже несмотря на верхнюю одежду.





Иранец также рассказал, что важно, чтобы были терпение, надежда и позитив, — это помогло ему быстрее справиться с болезнью.









Ему много пишут в соцсетях — в день около 150 человек. Одни просто интересовались самочувствием, а другие «спрашивали, зачем в Беларусь вирус привез».





Он поблагодарил врачей и сказал, что «страна подготовлена». Также «нулевой пациент» отметил, что государственные больницы делают все по максимуму.





Фото times.bntu.by



