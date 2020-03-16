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В московском аэропорту пресекли ввоз бриллиантов из Дубая на 240 тысяч долларов

Сотрудники Домодедовской таможни пресекли ввоз из Дубая шести бриллиантов стоимостью более 18 миллионов рублей (более 240 тысяч долларов).

Как передает в понедельник РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

"Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая. Он проследовал через "зеленый коридор", тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.

Пассажир заявил, что камни стоят 5 тысяч долларов, но подтвердить это документально не смог. Таможенная экспертиза установила, что камни являются бриллиантами стоимостью более 18 миллионов рублей.


В настоящее время по материалам дела проводится проверка, пишет ru.oxu.az

Авиационным транспортом беспошлинно можно ввозить в Россию товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро; в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину, напоминают в ФТС.
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