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Прибывающие в Москву белорусы будут обязаны самоизолироваться на 14 дней. Это как?

Власти Москвы приняли решение расширить список стран «карантинной зоны». Беларусь также попала под ограничения.

С сегодняшнего дня все жители Москвы, которые накануне посещали Беларусь, должны будут «самоизолироваться» на 14 дней. Такие же меры действуют в отношении белорусов и других граждан, которые прибудут в Москву из Беларуси, пишет belnovosti.by

Прибывающие в Москву белорусы будут обязаны самоизолироваться на 14 дней
Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, — сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В течение 14 дней запрещается посещать работу, учебные заведения и места массового скопления людей. Уточняется, что лица, совместно проживающие с гражданами, прибывшими в Москву из Беларуси, также должны оставаться в самоизоляции.


Власти Москвы в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции запретили все массовые мероприятия, в государственных школах объявили режим свободного посещения.

Ранее Россия объявила о своём решение закрыть границы с Беларусью. Граждане Беларуси, желающие вернуться домой из России, могут получить помощь от российского посольства.

Отметим, что в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, а в Беларуси – 36. В общей сложности опасной пневмонией заразились уже 169 тысяч человек в 148 странах мира.
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