+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Приехали покататься на лыжах: на курорте в Австрии COVID-19 заболели сотни туристов

Большинство заболевших - туристы из скандинавских стран и Германии.


Коронавирус выявили в бармена одного из заведений, но ресторан все равно продолжил работу.

На горнолыжном курорте Ишгль в Тироле в Австрии коронавирусом заразились сотни туристов. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 16 марта.

Основным центром распространениям коронавируса на курорте считается ресторан-бар Kitzloch, где вечером 7 марта был обнаружен коронавирус у 36-летнего бармена, однако заведение не было сразу закрыто.

Местные власти сочли достаточным изолировать и отправить на карантин инфицированного мужчину и 22 человек, которые находились с ним в близком контакте.


Бар-ресторан закрыли 10 марта, когда и у других посетителей бара начали появляться симптомы. Двумя днями позже, 12 марта, был закрыт и весь горнолыжный курорт Ишгль и стало известно о досрочном прекращении зимнего сезона в федеральной земле Тироль. Затем карантин ввели в районах Пазнаунталь и Санкт-Антон, всем иностранным туристами было приказано возвращаться домой, где находиться под 14-дневным домашним карантином.

Тем не менее, многие туристы уже успели заразиться Covid-19 в Ишгле. В Дании заявили, что по состоянию на четверг, 12 марта, в стране зафиксированы 139 случаев коронавируса у людей, которые ездили в Австрию, большинство — на курорт Ишгль. Норвегия в воскресенье сообщила, что 491 из 1198 случаев коронавируса в стране приходится на лиц, которые отдыхали в Австрии. В Швеции 137 из 775 инфицированных коронавирусом лиц также были заражены в Австрии. Кроме того, многочисленные сообщения о заражении коронавирусом во время пребывания на австрийском курорте Ишгль поступают и из Германии.

«Уважаемые туристы! Если в течение последних недель вы отдыхали на популярном австрийском курорте Ischgl в Тироле, очень прошу пройти тест и ограничить общение. Многие отдыхающих именно с этого места возвращаются в свои страны с вирусом», — написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

Напомним, что ранее в самолете избили чихающих пассажиров. На борту рейса Саудовская Аравия — Бейрут произошла массовая драка из-за страха пассажиров перед коронавирусом.

Также сообщалось, что ЕС вводит запрет на въезд в Шенгенскую зону. Запрет на все поездки на территорию Евросоюза, кроме неотложных, вводится на 30 дней.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия
18:27
Array ( [0] => 7 )
Бог и инфекция




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Сергей Балыкин
Не альтернативная нефть, а альтернатива нефти
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru