



Коронавирус выявили в бармена одного из заведений, но ресторан все равно продолжил работу.





На горнолыжном курорте Ишгль в Тироле в Австрии коронавирусом заразились сотни туристов. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 16 марта.





Основным центром распространениям коронавируса на курорте считается ресторан-бар Kitzloch, где вечером 7 марта был обнаружен коронавирус у 36-летнего бармена, однако заведение не было сразу закрыто.





Местные власти сочли достаточным изолировать и отправить на карантин инфицированного мужчину и 22 человек, которые находились с ним в близком контакте.









Бар-ресторан закрыли 10 марта, когда и у других посетителей бара начали появляться симптомы. Двумя днями позже, 12 марта, был закрыт и весь горнолыжный курорт Ишгль и стало известно о досрочном прекращении зимнего сезона в федеральной земле Тироль. Затем карантин ввели в районах Пазнаунталь и Санкт-Антон, всем иностранным туристами было приказано возвращаться домой, где находиться под 14-дневным домашним карантином.





Тем не менее, многие туристы уже успели заразиться Covid-19 в Ишгле. В Дании заявили, что по состоянию на четверг, 12 марта, в стране зафиксированы 139 случаев коронавируса у людей, которые ездили в Австрию, большинство — на курорт Ишгль. Норвегия в воскресенье сообщила, что 491 из 1198 случаев коронавируса в стране приходится на лиц, которые отдыхали в Австрии. В Швеции 137 из 775 инфицированных коронавирусом лиц также были заражены в Австрии. Кроме того, многочисленные сообщения о заражении коронавирусом во время пребывания на австрийском курорте Ишгль поступают и из Германии.





«Уважаемые туристы! Если в течение последних недель вы отдыхали на популярном австрийском курорте Ischgl в Тироле, очень прошу пройти тест и ограничить общение. Многие отдыхающих именно с этого места возвращаются в свои страны с вирусом», — написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.





Напомним, что ранее в самолете избили чихающих пассажиров. На борту рейса Саудовская Аравия — Бейрут произошла массовая драка из-за страха пассажиров перед коронавирусом.





Также сообщалось, что ЕС вводит запрет на въезд в Шенгенскую зону. Запрет на все поездки на территорию Евросоюза, кроме неотложных, вводится на 30 дней.



