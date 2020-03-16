Вот видео МВД:





Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова рассказала подробности:





- По оперативной информации 33-летние мужчины начали свою преступную деятельность в столице с февраля. Как правило, они выбирали оживленные места возле торговых центров. Пока один прокалывал колесо автомобиля, другой наблюдал за обстановкой. Когда владелец транспорта начинал менять колесо, кто-то из них подходил к автомобилю и незаметно похищал из салона имущество.









Сыщики установили, что таким образом злоумышленники совершили как минимум пять преступлений. Ущерб составляет около 6000 рублей. Следователями уже дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.









Вместе с тем у оперативников есть все основания полагать, что преступных эпизодов на счету иностранцев может быть гораздо больше. Если вы стали жертвой аналогичного злодеяния в феврале - марте этого года, просьба обратиться в милицию по телефону 102.



