В Кореличском районе брат убил брата





Вечером 10 марта текущего года в больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями был доставлен житель одной из деревень Кореличского района, о чем медицинские работники сообщили в милицию, сообщает УСК по Гродненской области.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что в этот день братья распивали спиртные напитки, между потерпевшим и его братом возник очередной конфликт на бытовой почве. В ход пошли ножи.









От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице.

УСК по Гродненской области 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство), обвиняемый допрошен и заключен под стражу.



