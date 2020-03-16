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В Кореличском районе брат убил брата

Следователями выясняются обстоятельства трагедии


Вечером 10 марта текущего года в больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями был доставлен житель одной из деревень Кореличского района, о чем медицинские работники сообщили в милицию, сообщает УСК по Гродненской области.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что в этот день братья распивали спиртные напитки, между потерпевшим и его братом возник очередной конфликт на бытовой почве. В ход пошли ножи.


От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице. 
УСК по Гродненской области 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство), обвиняемый допрошен и заключен под стражу. 
"Белорусский партизан"
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