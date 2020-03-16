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Египет прекращает авиасообщение с миром и закрывает отели

Египет из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 прекращает авиасообщения во всех аэропортах страны с 19 по 31 марта.

Об этом сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, передает Reuters.

"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12:00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", – сообщил чиновник.

Мадбули отметил, что находящимся в стране на отдыхе туристам "позволят завершить туристическую программу по графику". При этом на указанный период в стране закроют отели.

Премьер подчеркнул, что в стране есть стратегические запасы основных сырьевых товаров, поэтому людям не нужно паниковать и запасаться продуктами.
Источник: obozrevatel.com
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