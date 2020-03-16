Шокирующий прогноз: эпидемия короновируса продлится до следующей весны
В Великобритании прогнозируют, что эпидемия коронавируса в стране продлится до следующей весны и может привести к госпитализации восьми миллионов человек, пишет The Guardian.
Британские медики ожидают распространения коронавируса в течение года.
Они признают, что Служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории находятся «под значительным давлением».
В связи с этим теперь только очень тяжело больные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, будут проходить тестирование.
Источник: officelife
17:27 16/03/2020
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