МЧС предупреждает минчан об опасности с помощью жировок
Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации, напечатан на листках оплаты коммунальных платежей, которые получили горожане.
Жители Первомайского района столицы получили жировки вот с текстом, который тестирует blizko.by:
«МЧС. Если вы услышали звуковой сигнал «Внимание всем!» (3 минуты), включите телевизор, радиоприемник для прослушивания текстового сообщения о произошедшей чрезвычайной ситуации и последующих действиях».
17:16 16/03/2020
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