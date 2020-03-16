МЧС предупреждает минчан об опасности с помощью жировок

Жители Первомайского района столицы получили жировки вот с текстом, который тестирует blizko.by

«МЧС. Если вы услышали звуковой сигнал «Внимание всем!» (3 минуты), включите телевизор, радиоприемник для прослушивания текстового сообщения о произошедшей чрезвычайной ситуации и последующих действиях».







