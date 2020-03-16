Как сообщил Ахметшарип, это девушка 1986 года рождения прилетела в Казахстан 15 марта рейсом Стамбул – Алматы.





Таким образом, число зараженных на территории Казахстана составляет 10 человек: 8 в Алматы и 2 – в столице.















