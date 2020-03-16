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Почувствуйте разницу: в Казахстане введен режим ЧП - там 10 заболевших коронавирусом

В Алматы 16 марта был зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

Как сообщил Ахметшарип, это девушка 1986 года рождения прилетела в Казахстан 15 марта рейсом Стамбул – Алматы.

Таким образом, число зараженных на территории Казахстана составляет 10 человек: 8 в Алматы и 2 – в столице.

Тем не менее, сегодня утром в этой стране был объявлен режим чрезвычайного положения в стране из-за опасности распространения коронавируса.

«Объявленная Всемирной организацией пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Он действует с 8 часов утра 16 марта и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», - заявил президент Казахстана, обосновывая введение режима ЧП.
"Белорусский партизан"
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