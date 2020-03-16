+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В России уже почти сотня зараженных - за сутки рост на треть!

В России уже 93 случая коронавируса. За сутки их стало больше на треть

Как передает Свобода, число инфицированных новым коронавирусом в России достигло 93-х. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне, по официальным данным, в России было 63 случая инфекции. Таким образом, за сутки число людей с коронавирусом увеличилось на 30, почти в полтора раза. Это самый большой скачок с начала эпидемии.


По официальным данным, на утро понедельника в Беларуси было зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом, по соотношению к количеству населения это гораздо больше чем в России!
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru