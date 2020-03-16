Израиль просит всех туристов покинуть страну
Во время минувших выходных в Израиле введен более строгий карантин, сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.
Закрыты все заведения, касающиеся культуры, досуга, а также детские сады и школы. Запрещено собираться в количестве более 10 человек в одном помещении. Рекомендовано держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, по возможности, сотрудников переводят на удаленный режим работы.
Ограничения коснулись и туристов, которые уже находятся в стране.
"Поскольку ситуация развивается стремительно: закрыты все объекты массового скопления людей, а также ограничено авиасообщение, всем путешественникам необходимо как можно скорее вылететь домой", - сказал РИА новости Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Распоряжение Министерства здравоохранения Израиля от 14 марта 2020 года гласит, что туристы не могут продолжить путешествие, посещая достопримечательности. Все иностранные граждане должны оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности.
Гостиницы обязаны обеспечить проживание гостей таким образом, чтобы в помещении единовременно могли находиться не более 10 человек.
15:09 16/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение