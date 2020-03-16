Израиль просит всех туристов покинуть страну

Закрыты все заведения, касающиеся культуры, досуга, а также детские сады и школы. Запрещено собираться в количестве более 10 человек в одном помещении. Рекомендовано держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, по возможности, сотрудников переводят на удаленный режим работы.





Ограничения коснулись и туристов, которые уже находятся в стране.

Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. "Поскольку ситуация развивается стремительно: закрыты все объекты массового скопления людей, а также ограничено авиасообщение, всем путешественникам необходимо как можно скорее вылететь домой", - сказал РИА новости , директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.





Распоряжение Министерства здравоохранения Израиля от 14 марта 2020 года гласит, что туристы не могут продолжить путешествие, посещая достопримечательности. Все иностранные граждане должны оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности.









Гостиницы обязаны обеспечить проживание гостей таким образом, чтобы в помещении единовременно могли находиться не более 10 человек.