Визовые центры приостанавливают прием документов

Самые популярные среди белорусов визовые центры — польский и литовский — приостанавливают прием документов на шенген. Точно неизвестно, когда возобновят — зависит от эпидемической ситуации, пишет onliner.by





— В связи с непрекращающейся вспышкой COVID-19, а также с учетом того, что правительство Литовской Республики объявило карантин на всей территории Литовской Республики, прием заявлений на визу во всех визовых центрах приостанавливается с 16 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления, — сообщается на сайте литовского визового центра.





Для выдачи паспортов визовые центры будут открыты.









У поляков тоже все печально, но с небольшой конкретикой: пока что подать документы на визу нельзя с 17 по 27 марта. И «до следующего уведомления».





— В связи со сложившейся эпидемической ситуацией документы не принимаются с 17 марта по 27-е, до следующего уведомления, — сообщили на информационной линии центра. Это касается учреждений по всей Беларуси.