Под Лидой дальнобойщик сдал анализ на коронавирус и сбежал с больницы





На минувшей неделе 46-летний житель одной из деревень Дубровенского сельсовета, позвонил в скорую помощь, сказал, что вернулся из рейса в Италию и плохо себя чувствует.





К нему сразу же была отправлена бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в приемный покой инфекционного отделения Лидской ЦРБ, где был взят мазок для исследования.





Далее события развивались следующим образом: доктор, осмотрев в приемном покое мужчину, сказал, что надо пройти медосвидетельствование на определение степени алкогольного опьянения. Услышав об этом, мужчина сбежал из приемного покоя.





Можно только предполагать, почему он это сделал. Вероятнее всего, потому, что находился в нетрезвом состоянии и боялся, что это скажется на дальнейшей работе в качестве водителя-дальнобойщика?





Это только предположение, поскольку ответственности в данном случае не было бы – не за рулем же он находился, когда к нему приехали врачи. Однако повторим, это только одна из версий.









В тот же день к сбежавшему пациенту были направлены врачи, которым на этот раз дверь не открыли. Два дня мужчина сидел взаперти, решив, видимо, самоизолироваться на время уточнения диагноза – не открывал двери ни медицинским работникам, ни сотрудникам милиции. В школу не ходил и его сын.





На связь мужчина вышел только после того, как стал известен результат анализов – отрицательный. К слову, не зная его, «дезертир» беспокоился и звонил в Минск, чтобы узнать результат.





Как сообщил главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, на данный момент врачебный контроль в отношении сельчанина снят.



