Минобр разрешил родителям оставлять детей дома. Похоже, в Беларуси не паникует только один человек
Официально карантина в стране нет, но родители по желанию могут не пускать детей в школу или детсад, таковы рекомендации министерства образования из-за ситуации с короновирусом
Несмотря на то что, школы и садики продолжают учить и воспитывать детей, многие мамы и папы решают освободить чадо от их посещения.
В родительские чаты минских учреждений общего среднего образования классные руководители присылают памятки: если у ребенка даже незначительные признаки простуды и он просто денек-другой пережидает дома, все равно надо обращаться к врачу.
Иначе без справки ученика не допустят к занятиям в коллективе. Объяснительная от мамы или папы уже не подойдет, как это было ранее.
По словам пресс-секретаря Минобразования Людмилы Высоцкой, родители действительно имеют право забрать ребенка из школы. Для этого необходимо написать заявление. Количество пропущенных таким образом дней не регламентируется.
Однако законные представители учащегося должны проинформировать классного руководителя, где и с кем будет проводить это время ребенок.
— Справка от врача нужна лишь в том случае, если ребенок в период отсутствия заболел, — отметила в комментарии minsknews.by представитель Минобразования.
Сегодня Минобр предложил усилить санитарно-профилактические меры во всех без исключения учреждениях образования, а также порекомендовал ограничить посещение учебных заведений посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, максимально ограничить передвижение в самих учреждениях.
Как сообщалось ранее, в Беларуси уже 36 заболевших коронавирусом и сотни людей под подозрением
Тем временем Лукашенко считает, что из-за коронавируса мир сошел с ума, а на самом деле повода для паники нет.
"Белорусский партизан"
12:48 16/03/2020
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