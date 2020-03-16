Несмотря на то что, школы и садики продолжают учить и воспитывать детей, многие мамы и папы решают освободить чадо от их посещения.





В родительские чаты минских учреждений общего среднего образования классные руководители присылают памятки: если у ребенка даже незначительные признаки простуды и он просто денек-другой пережидает дома, все равно надо обращаться к врачу.





Иначе без справки ученика не допустят к занятиям в коллективе. Объяснительная от мамы или папы уже не подойдет, как это было ранее.





По словам пресс-секретаря Минобразования Людмилы Высоцкой, родители действительно имеют право забрать ребенка из школы. Для этого необходимо написать заявление. Количество пропущенных таким образом дней не регламентируется.









Однако законные представители учащегося должны проинформировать классного руководителя, где и с кем будет проводить это время ребенок.





— Справка от врача нужна лишь в том случае, если ребенок в период отсутствия заболел, — отметила в комментарии minsknews.by представитель Минобразования.







