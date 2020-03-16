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В очередях на выезд из Беларуси почти 1,5 тысячи фур!

Сложная ситуация на границах с Литвой и Польшей

Дело в том, что с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут пересечь госграницу с Литвой только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

В этой связи на данный момент в Каменном Голе ожидают выезда не менее 550 большегрузов и еще как минимум 250 застряли в Привалке.

На границе с Польше ситуация менее драматичная. Но в Брузгах сейчас более 200 машин, около 100 в Берестовице и более 250 в Козловичах.
"Белорусский партизан"
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