В очередях на выезд из Беларуси почти 1,5 тысячи фур!
Сложная ситуация на границах с Литвой и Польшей
Дело в том, что с сегодняшнего дня грузоперевозчики могут пересечь госграницу с Литвой только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).
В этой связи на данный момент в Каменном Голе ожидают выезда не менее 550 большегрузов и еще как минимум 250 застряли в Привалке.
На границе с Польше ситуация менее драматичная. Но в Брузгах сейчас более 200 машин, около 100 в Берестовице и более 250 в Козловичах.
"Белорусский партизан"
11:45 16/03/2020
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