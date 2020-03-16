Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах
Не карантин, но хоть что-то!
Министерство образования предлагает усилить санитарно-профилактические меры во всех без исключения учреждениях образования, а также рекомендует ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях.
При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу.
"Белорусский пратизан"
11:31 16/03/2020
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