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Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах

Не карантин, но хоть что-то!

Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах
Министерство образования предлагает усилить санитарно-профилактические меры во всех без исключения учреждениях образования, а также рекомендует ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. 

При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу.
"Белорусский пратизан"
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