Украина переходит на жесткий карантин: закрываются магазины и общепиты
Чтобы уберечься от коронавируса, Украина ужесточает карантинные меры. В ряде населенных пунктов закрываются места с потенциально высоким скоплением людей.
С 16 марта в Одессе останавливается работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; зоопарков, водных парков, парков аттракционов; всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; торгово-развлекательных центров; строительных рынков и других (кроме продуктовых); ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Во Львове закрываются все учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Карантин по всей Украине продлится до 3 апреля 2020 года. Украинцев призывают оставаться дома.
Также Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта закроет все пассажирские авиасообщения и границы.
Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая обратилась слишком поздно, букывально накануне смерти, когда ей стало совсем плохо.
В понедельник в Украине лабораторно были подтверждены еще два новых случая COVID-19 в Черновицкой области, сообщает центр общественного здоровья
Прямо сейчас у президента Украины Владимира Зеленского большое совещание по текущей ситуации с коронавирусом, сообщает журналист Соня Кошкина.
По ее словам, к обеду будет понятен уточненный план действий.
Источник: nv.ua
10:56 16/03/2020
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