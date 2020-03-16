Шок! В витебском парке разлили более килограмма ртути

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что на асфальтированной площадке на площади 3 квадратных метров была разлита ртуть.





Работниками пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» были произведены демеркуризационные работы, собрано 1100 граммов ртути, никто не пострадал.









Собранное вещество находится в подразделении МЧС и будет утилизировано в соответствии с действующими требованиями.