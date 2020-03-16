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Шок! В витебском парке разлили более килограмма ртути

15 марта в 14-50 спасателям поступило сообщение об обнаружении розлива ртути на асфальтированной площадке на улице Мазуринской в парке им. Советской Армии в Витебске.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что на асфальтированной площадке на площади 3 квадратных метров была разлита ртуть.

Работниками пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» были произведены демеркуризационные работы, собрано 1100 граммов ртути, никто не пострадал. 


Собранное вещество находится в подразделении МЧС и будет утилизировано в соответствии с действующими требованиями.
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