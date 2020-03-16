+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Папа Римский прошел с молитвой по опустевшим улицам Рима

Папа Римский Франциск в воскресенье ненадолго покинул рециденцию в Ватикане и совершил визит в Рим, чтобы помолиться за исцеление от коронавируса, который унес жизни уже почти полутора тысяч человек в Италии.


Как сообщает пресс-служба Святого престола, сначала понтифик посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед иконой Богоматери Salus Populi Romani.

Затем Франциск прошел пешком до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там хранится распятие, которому жители Рима молились в XVI веке во время эпидемии чумы.

Папа Римский шел по улицам Рима в сопровождении охраны, вокруг были только редкие прохожие. На всей территории Италии действует карантин, из-за чего многие города, в том числе и столица, полностью опустели.


"Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи нашли утешение", - сообщила пресс-служба.
Источник: ВВС
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru