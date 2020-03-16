В Европе осталась только одна страна без коронавируса

Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего в стране проверили 69 человек, но все результаты тестов были отрицательными, передает "Белсат"





Черногория – последняя страна Европы, в которой нет официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.





Тем не менее, как сообщает местное телевидение, Черногория ввела запрет на общественные собрания, закрыла школы, кафе, клубы и пограничные переходы по крайней мере на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.







