В Европе осталась только одна страна без коронавируса
Только в одной стране на территории Европы до сих пор не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.
Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего в стране проверили 69 человек, но все результаты тестов были отрицательными, передает "Белсат".
Черногория – последняя страна Европы, в которой нет официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Тем не менее, как сообщает местное телевидение, Черногория ввела запрет на общественные собрания, закрыла школы, кафе, клубы и пограничные переходы по крайней мере на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.
Источник: МГ/АА belsat.eu
09:31 16/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение