В Беларуси заработали новые мошеннические схемы





— Две недели назад мне на мобильный телефон позвонила некая парфюмерная кампания. Приятный женский голос сообщил: «Поздравляем вас, вы выиграли духи и сотовый телефон!» Скажу сразу: доверия у меня этот «счастливый выигрыш» не вызвал. Мне просто стало интересно, насколько далеко все это зайдет.





Затем из компании стали звонить и просить прислать свой почтовый адрес — для отправки «приза». По словам нашего собеседника, за это время фирма «сменила» несколько названий. Сначала представлялись просто «Парфюмерная компания», потом другими именами. Последнее название было — магазин «Красота и здоровье». Подробности о своем юридическом адресе сотрудники не уточняли. Гомельчанин спросил, должен ли он будет что-то заплатить. «Нет, ничего. Только копеечные почтовые расходы». И вот из почтового отделения пришло извещение о получении посылки.





Но тут появились некоторые настораживающие детали. Во-первых, за «выигрыш» предлагалось оплатить уже не копейки, но наложенный платеж на 39 рублей. Во-вторых, в фирме «Красота и здоровье» на звонки Сергея теперь никто не отвечал. Тогда потенциальный обладатель выигрыша связался с журналистами.





За посылкой они поехали вместе.





В почтовом отделении интересуемся, часто ли гомельчанам приходят отправления от данного адресата? Работница почтового ведомства говорит — время от времени приходят. И с ходу перечисляет нам и другие виды бизнеса, которым занимается этот отправитель. Например, поставкой товаров в рамках проекта домашнего телемагазина, и прочее.





Коробка с нашим «подарком» довольно объемная. На ней указан вес — 400 грамм. Ну разве жалко за такое отдать 39 рублей? Заполняем квитанцию и с нетерпением вскрываем посылку. В ней лежит даже не два обещанных, а значительно больше свертков. Раскрываем первый — он оказался пустым. Разматываем второй — просто бумага. Однако — интрига. Плотно сложенной оберточной бумагой оказывается и третий «сюрприз». И только в четвертом свертке находим коробочку с духами с гламурным названием «Wild Desire», то в переводе означает «Дикое желание». Видимо, духи с таким наложенным платежом действительно дорогие? Читаем на коробке: произведены в Подмосковье, г. Электрогорск, на улице Буденного. Гуглим в Интернете — стоимость «Дикого желания» после уценки составила 7 рублей 61 копейку. И, к тому же, это не духи, а 50 мл. чистой туалетной воды.





Нормальный такой бизнес получается. Всего то затрат — 3-4 листа упаковочной бумаги. А норма чистой прибыли получается больше 300%.





Но где же обещанный телефон? На самом дне коробки лежал листик бумаги. А на нем написано: чтобы получить «мобильник», надо заказать еще одну посылку все за те же 39 рублей. Еще предлагается на выбор мини-пылесос автомобильный, или цепь универсальная с крестиком позолоченная, а также шведские товары для кухни. Журналисты перезвонили в фирму и спросили про телефон, который обещали выслать в паре с «духами». Там снова повторили, что этот «выигрыш» высылается за отдельную оплату.





В мутные 90-е был такой вид мошенничества, когда жертве под видом ценной вещи всучивали «куклу». Например, денежную пачку, где только верхняя и нижняя купюра были настоящими, а между ними лежала нарезанная обычная бумага. В данном случае, чтобы кто чего не подумал, заранее объясняется, для чего большую часть посылки заполнили сложенной бумагой. Это якобы предусмотрено некими правилами — для «фиксации и сохранения целостности содержимого».









Что касается платы за «выигранный приз», то в листике на дне коробки они обосновываются как расходы компании по упаковке и доставке.





Как нагреться на «холодных продажах»?





Фамилия отправителя этих даров часто мелькает в Интернете. ИП Л.В. Клочко и магазин «Холодные продажи» из Пинска фигурируют во многих скандальных историях. Согласно опубликованных официальных данных, Лидия Витальевна из Единого государственного регистра исключена, счет ее в Государственном реестре плательщиков — ликвидирован. Причем, произошло это еще в далеком 1995 году.





На специализированных сайтах полно негодующих отзывов о бурной коммерческой деятельности от имени данного юрлица. В нашем случае мы хоть туалетную воду получили, а один пользователь сообщает, что вместо 2-симчоного телефона ему под Новый Год прислали пластмассовый кулончик. Некоторым потенциальным жертвам обмана такого рода «мелкий пакет» приходил по почте вообще без всякого заказа и звонков. В отзывах пишут также, что мошенница под таким именем действует с 2013 года. Жертвами ее стало немало людей, были уже и судебные процессы. Но такого рода деятельность все равно не прекращается.





Действительно ли этим всем занимается экс-ИП Лидия Клочко? Или кто-то действует от ее имени?





Но более важен вопрос: почему явное надувательство наших сограждан осуществляется вполне открыто и без препятствий? Он пока остается без ответа.





Что касается нашего гомельчанина Сергея, то он намеренно потратил свои 39 рублей только для того, чтобы провести эксперимент от начала до конца. И чтобы можно было еще раз сказать людям: не попадайтесь на очередные уловки такого рода мошенников.