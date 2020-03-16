Британское правительство создало особый отдел по борьбе с дезинформацией на фоне подозрений, что Россия намеренно распространяет фейковые новости о коронавирусе, сея панику среди граждан Соединенного Королевства.





Власти Британии обеспокоены попытками Кремля и ассоциированных с ним группировок использовать пандемию, наполняя медиапространство и социальные сети сплетнями, чтобы обострить ситуацию. В частности, во время дезинформационной кампании распространяют слухи о нехватке пищевых продуктов и лекарств, сообщает «Голос Америки»





Британский обозреватель по вопросам безопасности Тим Харли отмечает, что одной из главных целей России среди западных стран является именно Соединенное Королевство. Ранее представитель Госдепартамента США Лия Габриэль в Конгрессе прямо обвинила Россию во "вбрасывании" ряда фейковых и панических новостей относительно заболевания COVID-19.