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В БГУ решили перенести лекции на всех факультетах

Белорусский государственный университет (БГУ) переносит лекционные курсы для всех факультетов на более поздних срок, об этом сообщается в воскресенье на сайте вуза.

Отмечается, что речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмене занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса, чтобы избежать массового скопления людей.

"В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и другие", - пояснили в БГУ.

Чтобы узнать подробнее о переносе занятий, стоит обратиться в деканаты факультетов. В вузе напомнили, что БГУ принял меры по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников:

ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц;

в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук;

увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств;

во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса;

ограничено проведение массовых мероприятий.

Представители вуза обратились к студентам и сотрудникам БГУ с просьбой внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения Беларуси по профилактическим мерам распространения вирусной инфекции.

По официальным данным Минздрава республики, в Беларуси коронавирус COVID-2019 выявлен у 27 граждан. При этом трое уже выписаны из учреждений здравоохранения.

На 14 марта в учреждения здравоохранения Беларуси направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с "положительным" студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена, подчеркнули в Минздраве.
Sputnik
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