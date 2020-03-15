При этом сейчас в Беларуси проходит лечение несколько сотен пациентов с воспалением легких и только у одного из них — причиной стал коронавирус. У 64 — заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID19, в связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких и у всех у них отсутствует коронавирусная инфекция.



