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В Беларуси 64 человека болеют пневмонией в тяжелой форме. Ни у одного из них нет COVID19

Минздрав обратил внимание на то, что почти все пациенты, у которых диагностирован коронавирус (27 человек) переносят заболевание в удовлетворительном состоянии. Только у одного состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Это тот самый белорус, который скрыл, что был в Италии, поздно обратился к врачам, и подверг опасности 90 человек.

При этом сейчас в Беларуси проходит лечение несколько сотен пациентов с воспалением легких и только у одного из них — причиной стал коронавирус. У 64 — заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID19, в связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких и у всех у них отсутствует коронавирусная инфекция.
 
Officelife.media
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