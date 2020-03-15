В январе этого года детей из семьи собирались забрать в приют: в доме было холодно, а школьники рассказали учителям, что доедают последнюю картошку. Власти решили снова помочь семье — из хозяйства привезли два мешка картофеля, а родителям снова объяснили, что мама может в хозяйстве получить единовременную материальную помощь. Надо только написать соответствующее заявление. Папе же снова предложили вакансии в районе. От них он снова отказался.





В марте мужчина говорит, что все еще ждет восстановления на прежнем рабочем месте и все еще настаивает, чтобы в хозяйстве признали, что его уволили незаконно. А пока занимается домашними делами: например, разбирает старый сарай, чтобы было чем топить печь в доме. В квартире днем 12 марта было очень холодно — по ощущениям, холоднее, чем на улице.





Отец семейства говорит, что в начале февраля ему пришла бумага из отдела по миграции.





— Меня вызывали на какую-то комиссию, но я не пошел. Наверняка меня хотят депортировать. Поэтому я решил, что мы сами уедем. Продали корову и собрались в Москву. Пойдем к Путину за помощью, потому что здесь беспредел. Моя мама — русская по национальности, поэтому в России нас должны принять.





— А чего вы хотите от президента России?





— Чтобы дали работу. И чтобы мы могли просто жить, — говорит Рустам Бабакулыев.





Неделю назад семья уже собрала вещи и отправилась в Москву. Однако доехали Бабакулыевы только до Минска.





— Я там зашел в Администрацию президента, оставил заявление. Потом мне позвонили из райисполкома, мы поговорили. Мне пообещали, что как-то решат мои проблемы. Поэтому мы вернулись, но собираемся опять уезжать, потому что все осталось по-прежнему. Деньги у нас сейчас есть — от продажи коровы, а имущество все свое оставим здесь, — говорит Рустам.









По словам районных властей, контроль за семьей все еще ведется, однако сейчас вопрос о том, чтобы забирать детей в приют, не стоит. У семьи есть еда, Рустам уверяет членов комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома, что дома топит печь, и показывает, что деньги у него тоже есть.





Школьники исправно ходят на занятия, не отстают от школьной программы, с поведением — все в порядке, говорят власти. Мама работает, как и раньше, в хозяйстве.





— 10 февраля Рустама Бабакулыева вызывала группа по гражданству и миграции Кореличского РОВД: просто поговорить и выяснить, собирается ли мужчина работать, есть ли у него средства к существованию. Он на встречу не пришел. В январе с ье помогли: из хозяйства привезли два мешка картошки, однако они до сих пор стоят на крыльце. Семья отказывается от помощи. Еще раз предлагали работу — рассказывали, какие есть в районе вакансии. По детям мы контролируем ситуацию. Вопрос о том, чтобы забрать их в приют, на данный момент не стоит, — рассказывает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома Ольга Базар. — Если Рустам захочет вместе с семьей уехать из Беларуси, то ему никто мешать, конечно, не будет. Но стоит помнить, что дети — это граждане нашей страны. И мужчине надо по всем правилам забрать их документы из школы и рассказать, в каком учебном учреждении дети будут учиться далее.



