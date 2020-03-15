Погода на понедельник: до +10 градусов и порывистый ветер

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а во второй половине дня по северо-западу ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем - порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей сильный, порывами до 15-18 м/с.





Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.