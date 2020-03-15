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Белорусам дадут трое суток для транзита через Литву

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило 15 марта, что Литва предоставит гуманитарный коридор гражданам Беларуси и других стран с возможностью пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства.

Запрет на въезд в Литву иностранцам вступает в силу с 00:00 16 марта, а коридор будет открыт с 16 по 18 марта включительно. С 00:00 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен, передает "Еврорадио".

На границе с Беларусью будут работать два пункта пропуска — Каменный Лог и Привалка.

"Настоятельно рекомендуем всем гражданам Республики Беларусь, желающим вернуться в Беларусь, сделать это в срок до 00:00 часов 19 марта 2020 года", — призывает МИД.

Белорусам, находящимся в Литве или планирующим транзит через неё, рекомендуют заранее рассчитать маршруты следования и купить билеты. Среди прочих способов вернуться из Литвы МИД называет самолёты "Белавии", которые будут летать по маршруту "Вильнюс-Минск" 15, 16, 17, 19 и 20 марта.

Если вы планируете выезжать из Литвы с 16 по 30 марта, МИД просит зарегистрироваться, написав электронное письмо на khmyl@mfa.gov.by с пометкой "Экстренный выезд". В нём следует указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

Также в посольстве Беларуси в Литве работают телефоны для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.
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