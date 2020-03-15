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В Гомельском районе ​обнаружен арсенал с тысячами немецких боеприпасов

Неподалеку от деревни Шарпиловка, расположенной в Гомельском районе, десятого марта саперам удалось обнаружить целый арсенал немецких боеприпасов, сохранившихся со времен ВОВ.

По данным пресс-службы МВД, находка включала в себя 3100 патронов и 120 гранат различных типов, капсюли-детонаторы и запалы, а также взрыватели. Кроме того, было найдено сорок сигнальных ракет, семь дымовых шашек и минометная мина, а также карабин «Маузер К-98».

В этот же день 29 боеприпасов удалось обнаружить в Хойникском районе, а в Брагинском районе в лесу на снаряд наткнулся местный житель. Саперам, приехавшим на место, удалось найти рядом еще несколько снарядов, а также две мины, противотанковую и противопехотную.

Общая масса найденного арсенала, вывезенного на безопасное место и уничтоженного саперами, составила 35 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Источник: Гомель24
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