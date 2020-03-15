



70-летняя Ядвига Поплавская не скрывает, что ей очень не хватает мужа. По словам певицы, она часто его вспоминает и жалеет, что редко признавалась в любви. «Сейчас могу сказать точно, что я ему посвятила всю свою жизнь. Мы были вместе и в радости, и в горе. Он заполнял собой все пространство», — поделилась артистка.





Ядвига Константиновна познакомилась с Александром Тихановичем в 1973 году. Музыкант пришел в ансамбль «Верасы», в котором уже состояла Поплавская. Между артистами сразу же закрутился роман. «Он был душой «Верасов». Это был фонтан энергии. Это был мотор. Он только влюбился в меня, а нас уже все поженили. Я взяла и согласилась», — сообщила певица.





В 1986 году супруги покинули ансамбль. Как отмечает Ядвига Константиновна, после ухода из музыкального коллектива у них началась черная полоса.





«Мы вынуждены были уйти из «Верасов». Свою рану, которая кровоточила очень долго, Саша заливал всеми зависимостями — алкогольной, наркотической. Он до конца своих дней считал себя грешником. Последние страшные концерты были для того, чтобы заработать только на лекарства. Он был худеньким, еле дышал», — добавила Поплавская.





Напомним, что в 2010 году у Александра Григорьевича обнаружили неизлечимое аутоиммунное заболевание легких. При подобном диагнозе больные живут четыре года, а певцу удалось оттянуть этот срок до семи лет. К слову, узнав о недуге, Тиханович не прерывал выступлений, много гастролировал и скрывал болезнь от общественности. Состояние музыканта заметно ухудшилось в 2016-м. Тогда певец отправился на терапевтические курсы в Германию. По словам Поплавской, как только артист покинул стены больничной палаты — он вышел на сцену. Последний концерт Тихановича состоялся 13 января 2017 года. На следующий день Александр Григорьевич слег окончательно и мог дышать только под кислородной маской.









Спустя 15 дней музыкант ушел из жизни. Ему было 64 года. Ядвига Константиновна до сих пор не может смириться со смертью любимого человека. Она продолжает писать Александру Григорьевичу письма и посвящать стихи. «Был момент, когда хотела побежать на кладбище и зарыться рядом с Сашкой. Для меня его на кладбище нет, там просто стоит традиционный памятник. Дл меня Саша всюду», — заявила Поплавская в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».