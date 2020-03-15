Министерство здравоохранения в своем официальном канале в Telegram ответило на критику действий против пандемии коронавируса, которые предпринимаются в Беларуси. Ведомство попросило не сеять панику и быть друг к другу добрее. Публикуем полное сообщение Минздрава.





В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов.





В связи с этим Министерство здравоохранения считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы.





1. Каким образом закрытие границы Беларуси способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну?





Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам — потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически.





Все, наверное, забыли, что в настоящий момент из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся на родину из-за границы.

Или мы готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за границей, и других соотечественников и не впустить их домой?





2. Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы?





Если уже хорошо известно, что дети болеют гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного. Но дети часто болеют другими вирусными инфекциями, подъем заболеваемости которыми мы наблюдаем в данное время. Также известно, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых, как правило, работают, вряд ли будут одни дома.





Скорее всего, они будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди как раз таки и являются самой уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирус, корь, пневмонии) вплоть до летальных исходов.





Создается впечатление, что сторонники данных мер хотят увеличить смертность в старшей возрастной группе и увеличить нагрузку на систему здравоохранения.





3. Кто верит, что после прекращения очного обучения в университетах, ссузах, старшей школе учащиеся и студенты будут находиться дома или в общежитии и будут постоянно заниматься образовательным процессом?





Если кто-то в это верит — изучите опыт 2 недель дистанционного обучения студентов БНТУ. И, как показывает этот опыт, часть из них разъедется по стране, а основная масса будет активно посещать места общего пользования, устраивать тусовки, «тематические вечера» в общежитиях и тесно общаться между собой.





4. Почему независимые журналисты и эксперты, активно пропагандируя отмену массовых мероприятий численностью более 100 человек, собираются на прием, организованный одним из посольств европейской страны в количестве более 300 человек?





После чего активно требуют анализов и обследований на коронавирус без очереди, поскольку у части собравшихся на следующий день повысилась температура и появились признаки инфекции.





5. Каким образом проведение дополнительных ограничительных мероприятий заставит наших людей перестать скрывать факты посещения эпиднеблагополучных стран, проходить мимо организованных пунктов санэпидконтроля и перестать врать медицинским работникам об обстоятельствах своего заболевания?





6. Что должен сделать Минздрав для того, чтобы люди стали проявлять ответственность за свое здоровье, начали выполнять элементарные нормы безопасности, рекомендованные возвращающимся из-за границы, исполнять нормы личной гигиены и респираторного этикета?





Ведь на сегодняшний день в Беларуси проходит лечение несколько сотен пациентов с воспалением легких, и только у одного из них причиной стал коронавирус и позднее обращение. У 64 — заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID-19. В связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких, и у всех их отсутствует коронавирусная инфекция.









Как, кстати, и у того пациента, о смерти которого вчера поспешили сообщить СМИ. Пациент, между прочим, не только жив, но и имеет положительную динамику лечения и не заражен коронавирусом.





7. И основной вопрос: мы уже не раз приводили цифры пациентов, которые ежедневно проходят лечение либо погибают от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, обусловленных отсутствием заботы о своем здоровье и наличием вредных привычек. Что необходимо сделать Минздраву, чтобы люди начали заботиться о своем здоровье, оберегать своих пожилых родственников?





Как убедить их даже в обычный период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями побольше быть дома, поменьше посещать торговые центры, поликлиники и места массового скопления людей.





Не пытайтесь откупиться от ежедневной заботы о своем организме. Как бросивший семью отец, который раз в год покупает детям самую дорогую игрушку. Мир всегда был наполнен факторами риска! И инфекции были, есть и будут, но ведь именно соблюдение принципов гигиены в начале ХХ века привело к снижению смертности — так вспомните об этих правилах сейчас! Перестаньте паниковать и распространять бредовые слухи.





Давайте быть добрее друг к другу! И, главное, вспомните, что в первую очередь сам человек несет ответственность за свое здоровье и свою жизнь и может влиять на здоровье своих близких. И только при наличии совместных скоординированных действий населения и и системы здравоохранения мы можем добиться больших успехов.





Что касается проводимых на сегодняшний момент мероприятий. Все пациенты (за исключением одного, поздно обратившегося, состояние которого оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой) находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые из них уже выписаны, часть — готовится к выписке, за остальными продолжается наблюдение, и состояние их здоровья опасений не вызывает.





В случае наличия адекватных, научно-обоснованных и логичных ответов на наши вопросы мы готовы их рассмотреть и обсудить (но именно научно-обоснованных и !).



