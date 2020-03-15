Как уберечь себя от коронавируса ОНТ: советы Минздрава

Всех, кто вернулся из-за границы, просят не скрывать информацию о передвижениях и самочувствии. А в течение двух недель лучше отказаться от посещений людных мест и визитов к родственникам. Минздрав вынес рекомендации, как уберечь себя от коронавируса. Они касаются и массовых мероприятий.