+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как уберечь себя от коронавируса ОНТ: советы Минздрава

Всех, кто вернулся из-за границы, просят не скрывать информацию о передвижениях и самочувствии. А в течение двух недель лучше отказаться от посещений людных мест и визитов к родственникам. Минздрав вынес рекомендации, как уберечь себя от коронавируса. Они касаются и массовых мероприятий.

Дело в том, что медики уже столкнулись с фактом, когда человек скрыл информацию о нахождении в Италии и вовремя не обратился за помощью, сообщает ОНТ.

В итоге пришлось изолировать всех, с кем он контактировал по приезду, – всего 91 человек. При этом представитель ВОЗ в нашей стране отметил: слаженная работа эпидемиологической службы, которую сохранили в Беларуси, позволяет держать ситуацию под контролем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru