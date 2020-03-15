«Заканчиваются визы, а купить рейс в Европу невозможно»

Антон работает в туристической сфере, и чуть больше недели назад вместе с другом он полетел в путешествие. В перечне стран, которые они хотели посетить, значилась Бельгия, Испания, Марокко, Франция и другие. Сегодня белорусы должны были вылететь из Марокко в Турцию. Однако их не пустили на рейс авиакомпании Аirarabia, так как они были в Испании, а Турция отказывается принимать туристов, которые были в этой стране, пишет onliner.by





Судя по постам Антона в Instagram, путешествие стартовало 5 марта и должно было продлиться ровно две недели. Маршрут белорусов выглядел таким образом: Минск — Вильнюс — Брюссель — Малага — Гибралтар — Гибралтарский пролив — Танжер — Фес — Мекнес — Касабланка — Рабат — Бове — Вильнюс — Минск.





Антон выкладывал фотографии из Брюсселя, потом была Малага, затем Гибралтар и Марокко. А дальше, видимо, планы поменялись.

«Мы застряли в аэропорту Касабланки, на рейс в Стамбул нас не пустили, так как мы были за последние 14 дней в Испании, — написал Антон на своей странице в Instagram. — Морское сообщение закрыто, Airarabia не хочет возвращать деньги. Говорят, что они не виноваты, что Турция закрыла въезд, билеты менять не хотят, денег нет, а консул Беларуси в Каире и консул в Мадриде ничем помочь не могут, вот так страна заботится о гражданах. Рейсы онлайн купить нельзя в Европу, все продано, виза заканчивается. Жизнь продолжается!»



